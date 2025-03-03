Eski Güreşçi Buvaisar Saitiev 49 yaşında öldü

Olimpiyatlarda 3 kez altın madalya kazanan Rus güreşçi Buvaisar Saitiev, 49 yaşında Moskova'da hayatını kaybetti.



Rusya Güreş Federasyonu Başkanı Mikhail Mamiashvili, yaptığı açıklamada, olayı bir "felaket" olarak nitelendirerek, "Kafamı toparlamak zor." dedi.



Saitiev, erkekler serbest stil 74 kiloda sırasıyla Atlanta 1996, Atina 2004 ve Pekin 2008 olimpiyat oyunlarında üç altın madalya kazanmıştı.



Moskova doğumlu sporcunun ayrıca 6 dünya, 9 Avrupa şampiyonluğu bulunuyordu.



