Erzurumspor'dan İzlandalı ve Alman yıldızlara kanca

Süper Lig'in yeni ekibi Erzurumspor transfer döneminde damga vuruyor. Kaleye Sehic'i alan Mavi-Beyazlı takım; Emrah Başsan, Özer Hurmacı, Leo Swechlen, Jasmin Scuk, İbrahim Akdağ, Sefa Akgün, Gilles Sunu gibi flaş isimleri kadrosuna katan Doğu ekibi, dün 3 oyuncuyla daha el sıkıştı.Teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın uzun süredir takımına kazandırmak istediği İzlanda Milli Takımı'nın 32 yaşındaki stoperi Ragnar Sigurdsson'la her konuda anlaşma sağladı. 32 yaşındaki futbolcunun kulübü Rostov'la kalan birkaç pürüzün giderilmesinin ardından imzalar atılacak.Altıparmak'ın çok istediği bir diğer isim; Anzhi'nin 27 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Arsen Khubolov da tamam.Rus futbolcu hafta sonuna kadar takıma katılacak. Son bomba ise Leeds United'dan Alman forvet oyuncusu Pierre-Michel Lasogga oldu. 26 yaşındaki futbolcu; Hamburg, Hertha ve Leeds'te oynadı