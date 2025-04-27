Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 1-0'lık skorla kazandı.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Emre Demir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, puanını 48'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Erzurumspor, 58 puanda kaldı ve ilk 2 iddiasını mucizelere bıraktı.
Erzurumspor, gelecek hafta Ümraniyespor ile evinde karşılaşacak. Sakaryaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan
Sakaryaspor: Szumski, Bülent Uzun, Kabov (Dk. 55 Aabid), Oğuzhan Çapar, Emre Demir (Dk. 73 Hasan Şişmanoğlu), Himmet Ertürk (Dk. 66 Emircan Altıntaş), Ndoubena, Burak Altıparkmak, Mamadou, Burak Çoban (Dk. 83 Batuhan Çakır), Simon
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Furkan Özhan (Dk. 18 Yakup Kırtay, Dk. 56 Mamba), Roshi, Mustafa Yumlu, Azubuike, Sylla, Orhan Ovacıklı (Dk. 87 İlkan Sever), Teklic
Gol: Dk. 52 Emre Demir (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 20 Simon, Dk. 58 Himmet Ertürk, Dk. 72 Burak Çoban, Dk. 74 Burak Altıparmak, Dk. 92 Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor), Dk. 44 Yakup Kırtay, Dk. 52 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)
Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Emre Demir kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, puanını 48'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Erzurumspor, 58 puanda kaldı ve ilk 2 iddiasını mucizelere bıraktı.
Erzurumspor, gelecek hafta Ümraniyespor ile evinde karşılaşacak. Sakaryaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
Hakemler: Oğuzhan Aksu, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan
Sakaryaspor: Szumski, Bülent Uzun, Kabov (Dk. 55 Aabid), Oğuzhan Çapar, Emre Demir (Dk. 73 Hasan Şişmanoğlu), Himmet Ertürk (Dk. 66 Emircan Altıntaş), Ndoubena, Burak Altıparkmak, Mamadou, Burak Çoban (Dk. 83 Batuhan Çakır), Simon
Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Furkan Özhan (Dk. 18 Yakup Kırtay, Dk. 56 Mamba), Roshi, Mustafa Yumlu, Azubuike, Sylla, Orhan Ovacıklı (Dk. 87 İlkan Sever), Teklic
Gol: Dk. 52 Emre Demir (Sakaryaspor)
Sarı Kartlar: Dk. 20 Simon, Dk. 58 Himmet Ertürk, Dk. 72 Burak Çoban, Dk. 74 Burak Altıparmak, Dk. 92 Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor), Dk. 44 Yakup Kırtay, Dk. 52 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)