Erzurumspor'un Süper Lig umudu mucizelere kaldı

Erzurumspor, Sakaryaspor deplasmanında yenildi ve 2. sıranın 5 puan uzağına düştü.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor'un Süper Lig umudu mucizelere kaldı
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27 Nisan 2025 18:10
Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Sakaryaspor ile Erzurumspor karşı karşıya geldi. Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sakaryaspor 1-0'lık skorla kazandı.

Sakaryaspor'a galibiyeti getiren golü 52. dakikada Emre Demir kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor, puanını 48'e çıkardı. Üst üste ikinci yenilgisini alan Erzurumspor, 58 puanda kaldı ve ilk 2 iddiasını mucizelere bıraktı.

Erzurumspor, gelecek hafta Ümraniyespor ile evinde karşılaşacak. Sakaryaspor ise Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Şenol Bektaş, Güner Mumcu Taştan

Sakaryaspor: Szumski, Bülent Uzun, Kabov (Dk. 55 Aabid), Oğuzhan Çapar, Emre Demir (Dk. 73 Hasan Şişmanoğlu), Himmet Ertürk (Dk. 66 Emircan Altıntaş), Ndoubena, Burak Altıparkmak, Mamadou, Burak Çoban (Dk. 83 Batuhan Çakır), Simon

Erzurumspor FK: Ataberk Dadakdeniz, Mustafa Akbaş, Eren Tozlu, Giorbelidze, Furkan Özhan (Dk. 18 Yakup Kırtay, Dk. 56 Mamba), Roshi, Mustafa Yumlu, Azubuike, Sylla, Orhan Ovacıklı (Dk. 87 İlkan Sever), Teklic

Gol: Dk. 52 Emre Demir (Sakaryaspor)

Sarı Kartlar: Dk. 20 Simon, Dk. 58 Himmet Ertürk, Dk. 72 Burak Çoban, Dk. 74 Burak Altıparmak, Dk. 92 Oğuzhan Çapar (Sakaryaspor), Dk. 44 Yakup Kırtay, Dk. 52 Mustafa Akbaş (Erzurumspor FK)

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