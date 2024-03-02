Erzurumspor - Kocaelispor maçında gol sesi yok

Trendyol 1. Lig 25. hafta maçında Erzurumspor FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi.
Ev sahibi ekip Erzurumspor FK, oynadığı son 8 lig maçında sadece 1 gol yiyerek dikkatleri çekti.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, puanını 45'e, Erzurumspor FK ise 31 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki Erzurumspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Kocaelispor, evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.
Ev sahibi ekip Erzurumspor FK, oynadığı son 8 lig maçında sadece 1 gol yiyerek dikkatleri çekti.
Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, puanını 45'e, Erzurumspor FK ise 31 puana yükseldi.
Ligin bir sonraki Erzurumspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Kocaelispor, evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU