Erzurumspor - Kocaelispor maçında gol sesi yok

Trendyol 1. Lig 25. hafta maçında Erzurumspor FK ile Kocaelispor 0-0 berabere kaldı. Erzurumspor FK, oynadığı son 8 lig maçında 1 gol yedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Erzurumspor - Kocaelispor maçında gol sesi yok
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02 Mart 2024 18:02
Trendyol 1. Lig 25. hafta maçında Erzurumspor FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 sona erdi. 

Ev sahibi ekip Erzurumspor FK, oynadığı son 8 lig maçında sadece 1 gol yiyerek dikkatleri çekti. 

Bu sonuçla birlikte Kocaelispor, puanını 45'e, Erzurumspor FK ise 31 puana yükseldi. 

Ligin bir sonraki Erzurumspor, Keçiörengücü deplasmanına gidecek. Kocaelispor, evinde Tuzlaspor'u ağırlayacak.

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