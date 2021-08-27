Erzurum Büyükşehir Belediyespor Süleyman Koç'u transfer etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süleyman Koç'u kadrosuna kattı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Erzurum Büyükşehir Belediyespor Süleyman Koç'u transfer etti
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27 Ağustos 2021 01:26
TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 32 yaşındaki futbolcu Süleyman Koç'u transfer etti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Süleyman Koç ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Erzurumspor'a 'hoş geldin' Süleyman Koç." ifadesi kullanıldı.

Koç, daha önce Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giymişti.


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