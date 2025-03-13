Ertuğrul Ersoy: 'Selçuk İnan'ı Avrupa'nın 5 büyük liginde görüyorum'

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın kaptanı Ertuğrul Ersoy, teknik direktör Selçuk İnan'ın ileride Avrupa'nın en iyi liglerinde olacağını söyledi.Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan tecrübeli stoper, ''Beşiktaş maçında iyi oynayan taraf bizdik. 1 eksik olmamıza rağmen oyunu kontrol ettik ve hak ettiğimiz bir galibiyet elde ettik. Ancak bu galibiyetin daha anlamlı olması için bu hafta Kayserispor'u yenmeliyiz."Sonrasında Konyaspor deplasmanımız var ve Göztepe maçımız. Bunları kazanırsak, ilk 5 içerisinde neden olmayalım. Bunu hedefliyoruz. O yüzden her maç bizim için final niteliğinde. Oyunumuz her hafta daha da güçlü oluyor. Ben Gaziantep FK'da olmaktan mutluyum'' dedi.Yerli hâkemlere güvenmek gerektiğini belirten Ertuğrul Ersoy, ''Sadece Türk hâkemler değil, Türk futbolcu ve antrenörler de yıkıcı eleştirilere maruz kalıyor. Yabancılara gösterilen tolerans bize gösterilmiyor. Ben bir futbolcu olarak maçların Türk hâkemlerin yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Onların daha iyi gitmesi teşvik edilmeli'' şeklinde konuştu.Teknik direktör Selçuk İnan'ın büyük bir potansiyele sahip olduğuna inandığını belirten Ertuğrul Ersoy, ''Kendisini gelecek yıllarda Avrupa'nın büyük liglerinde görüyorum. Fark yaratıyor. Taktiksel olarak fark yaratıyor. Hoca bu işi yapmayı sevmiyor, bu işe kendisini adamış. Sevmekten daha büyük bir şey onun motivasyonunu oluşturan."İstemek ile adanmak başka bir şey. Bütün hayatını futbola adamış. Geçen sezonun son haftalarında geldi ve hep birlikte düştü denilen takımı ligde tuttuk. Son 5 maçımızın 4'ünü kazanarak bunu başardık. Mükemmel tespitleri var. Bence Avrupa'nın 5 büyük ligindeki hiçbir takımı Selçuk İnan'a kayıtsız kalmayacak'' dedi.Son lig maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Gaziantep FK, topladığı 35 puanla 8. sırada yer alıyor.Kırmızı-siyahlı ekip 15 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Kayserispor ile sahasında karşılaşacak.