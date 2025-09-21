Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili camia sahadan bir puanla ayrılırken, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik sert eleştiriler maç sonuna damga vurdu.



"HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR"



Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada Arda Kardeşler'i hedef alarak, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullandı.

Doğan, sözlerine şöyle devam etti:



"Sayın Federasyon Başkanımızın gerekeni yapacağını düşünüyorum. Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Yeter! Oyuncuyu karşı karşıya gördüğü için geri dönüp durduruyor. Futbol konuşmuyoruz biz. Bu başka bir şey. Bu saatten sonra bu art niyetle alakalı net bir karar verilmiyorsa o zaman başka bir şey konuşacağız. Federasyon Başkanımızın kararı ortaya koyacağına inanıyorum. İlerisi yok. Bu saatten sonra her şey çok farklı olur çünkü."



"SON YILLARDA GÖRÜLMEMİŞTİR"



Sözlerine devam eden Doğan, "Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bu kadar ahlaksızca bir duruş, sizler tarafından da görülmemiştir." ifadelerini kullandı.





"İBRAHİM BAŞKANLA TELEFONLA GÖRÜŞECEĞİM"



Bordo-mavili kulübün başkanı ayrıca TFF Başkanı ile görüşeceğini duyurdu:



"Yarın Arda Kardeşler için İbrahim Başkanla telefonla görüşeceğim. Türk futbolunun içine bir iş bu kadar sokulur mu?"



TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM





Trabzonspor, resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:



"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.



Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.



Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."



📲Trabzonspor'dan paylaşım: "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur."pic.twitter.com/e4uZPFxQpt



— Sporx (@sporx) September 20, 2025

