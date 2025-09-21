20 Eylül
Gençlerbirliği-Eyüpspor
1-0
20 Eylül
M. United-Chelsea
2-1
20 Eylül
FC Groningen-Telstar
2-0
20 Eylül
FC Volendam-Excelsior
1-2
20 Eylül
Lens-Lille
3-090'
20 Eylül
Brest-Nice
4-1
20 Eylül
Nantes-Rennes
2-2
20 Eylül
Udinese-AC Milan
0-3
20 Eylül
Verona-Juventus
1-1
20 Eylül
Bologna-Genoa
2-1
20 Eylül
Valencia-Athletic Bilbao
2-0
20 Eylül
Villarreal-Osasuna
2-1
20 Eylül
Alaves-Sevilla
1-2
20 Eylül
Real Madrid-Espanyol
2-0
20 Eylül
Girona-Levante
0-4
20 Eylül
Fulham-Brentford
3-1
20 Eylül
Wolves-Leeds United
1-3
20 Eylül
Antalyaspor-Kayserispor
1-1
20 Eylül
West Ham United-C.Palace
1-2
20 Eylül
Burnley-N. Forest
1-1
20 Eylül
Brighton-Tottenham
2-2
20 Eylül
Liverpool-Everton
2-1
20 Eylül
RB Leipzig-FC Köln
3-1
20 Eylül
Werder Bremen-Freiburg
0-3
20 Eylül
Hoffenheim-Bayern Munih
1-4
20 Eylül
Hamburger SV-FC Heidenheim
2-1
20 Eylül
Augsburg-Mainz 05
1-4
20 Eylül
Manisa FK-Esenler Erokspor
3-4
20 Eylül
A.Demirspor-Erzurumspor
0-3
20 Eylül
Vanspor FK-Sivasspor
0-0
20 Eylül
Keçiörengücü-Bodrum FK
2-1
20 Eylül
Trabzonspor-Gaziantep FK
1-1
20 Eylül
NAC Breda-Heracles
2-190'

Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi!

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Gaziantep FK maçının ardından maçın hakemi Arda Kardeşler için tepki gösterdi.

calendar 20 Eylül 2025 23:20 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2025 00:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Ertuğrul Doğan'dan hakem tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Bordo-mavili camia sahadan bir puanla ayrılırken, karşılaşmanın hakemi Arda Kardeşler'e yönelik sert eleştiriler maç sonuna damga vurdu. 

"HAKEMLİĞİ BİTMİŞTİR" 

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, müsabakanın ardından yaptığı açıklamada Arda Kardeşler'i hedef alarak, "Bu arkadaşımızın (Arda Kardeşler) Türk futboluyla işi kalmamıştır. Bu saatten sonra hakemlik yapma ihtimalini görmüyorum. Bu arkadaşımızın hakemliği bitmiştir!" ifadelerini kullandı.



Doğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Federasyon Başkanımızın gerekeni yapacağını düşünüyorum. Bu kadar da değil artık. Yeter ya! Yeter! Oyuncuyu karşı karşıya gördüğü için geri dönüp durduruyor. Futbol konuşmuyoruz biz. Bu başka bir şey. Bu saatten sonra bu art niyetle alakalı net bir karar verilmiyorsa o zaman başka bir şey konuşacağız. Federasyon Başkanımızın kararı ortaya koyacağına inanıyorum. İlerisi yok. Bu saatten sonra her şey çok farklı olur çünkü."

"SON YILLARDA GÖRÜLMEMİŞTİR"

Sözlerine devam eden Doğan, "Son yıllarda herhalde ekranlara bu kadar rahat yakalanan ve bu kadar ahlaksızca bir duruş, sizler tarafından da görülmemiştir." ifadelerini kullandı.

"İBRAHİM BAŞKANLA TELEFONLA GÖRÜŞECEĞİM"

Bordo-mavili kulübün başkanı ayrıca TFF Başkanı ile görüşeceğini duyurdu:

"Yarın Arda Kardeşler için İbrahim Başkanla telefonla görüşeceğim. Türk futbolunun içine bir iş bu kadar sokulur mu?"

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Trabzonspor, resmi hesabından yaptığı videolu paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:

"Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur.

Adalet için, hak için, akıtılan alın teri için; atağımızı kasıtlı olarak engelleyen bu hakem hakkında Türkiye Futbol Federasyonu'nun derhal harekete geçmesi kaçınılmazdır.

Bu şahsın bir daha Türk futbolunda görev almasına izin verilmemelidir."

 📲Trabzonspor'dan paylaşım: "Bu görüntü; bir hakemin kötü niyetini ve ahlaka aykırı tavrını en çıplak haliyle ortaya koymuştur."pic.twitter.com/e4uZPFxQpt

— Sporx (@sporx) September 20, 2025

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
4 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
5 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
6 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
14 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
18 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.