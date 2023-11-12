Ertaç Özbir: "3 puan isterdik ama olmadı"

Ertaç Özbir, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ertaç Özbir: '3 puan isterdik ama olmadı'
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12 Kasım 2023 22:12
Ertaç Özbir, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.

Ertaç Özbir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Fenerbahçe önde çok iyi pres yaptı, bu yüzden baskılı oynayamadık. İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında oyunu dengeledik. Oyun gitgele döndü. Sonucunda 1 puan aldık. Gönül 3 puan isterdi ama içerideki namağlup serimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz."

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