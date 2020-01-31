Ersun Yanal: 'Yine biz şampiyon oluruz'

BU TAKIMLA DA ŞAMPİYON OLURUZ

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal transfer olmaması durumunda da şampiyon olacaklarını ifade etti.Ersun Yanal devre arası transfer döneminde sol bek takviyesi istemişti ve bu konuda ısrarcıydı. Hasan Ali Kaldırım'ın sakatlığı sebebiyle bu bölgede ters ayaklı Dirar forma giyiyor. Hasan Ali'nin iyileşip form tutması zaman alacak ve bu nedenle sol bek bölgesi için ciddi takviye çalışmaları oldu. Özellikle Ricardo Rodriguez için yoğun çaba sarf edilse de federasyonun harcama limitlerine takılan sarı-lacivertliler bu transferi gerçekleştiremedi.Ersun Yanal'ın devre arası transfer sıkıntısı yeni değil. Sezon başında da bazı transferlerin gecikmesi, gerçekleşmemesi ya da son tercihlerin alınması gibi durumlar sebebiyle deneyimli teknik adam farklı arayışlara gitmişti. Bu arayışlarda ayrıca takımdaki sakatlıklar da etkiliydi. Orta saha oyuncusu Jalison'u stopere çekti.Sağ kanat oyuncusu Dirar'ı, orta saha oyuncusu Deniz'i sol bekte denedi. Merkez orta saha oyuncusu Tolga'yı kanatta oynattı. Sakatlıklar sebebiyle Ozan'ı sağ kanatta ve sağ bekte oynattı. Yaklaşık bir yıldır bu tip hamleler ile takımdaki eksikliği bir şekilde gideren Yanal kalan haftalarda aynı şekilde yoluna devam edeceğini yönetime iletti.