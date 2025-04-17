Ersun Yanal'ın acı günü

Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal hayatını kaybetti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ersun Yanal'ın acı günü
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17 Nisan 2025 12:27
Teknik direktör Ersun Yanal'ın babası Ural Yanal, Denizli'de tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bir süredir kentteki özel bir hastanede tedavi gören Yanal (86), yaşam mücadelesini kaybetti.

Ural Yanal'ın naaşının yarın Pamukkale ilçesindeki Asri Mezarlık Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Yanal'ın annesi Bahriye Yanal (84), 9 Nisan'da tedavi gördüğü hastanede vefat etmişti.

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