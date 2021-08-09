Erol Bulut, Steven Caulker'ı istedi

Son olarak Fenerbahçe 'nin başında yer alan Erol Bulut'a takımı emanet eden Gaziantep FK iddialı ve güçlü bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor.



Bu doğrultuda Bulut'la birlikte hareket eden Kırmızı-Siyahlı yönetim, verilen raporlar doğrultusunda Steven Caulker'ın peşine düştü. 1 ay evvel Fenerbahçe'ye imza atan İngiliz stoper için Sarı Lacivertliler'in yeni hocası Vitor Pereira olumsuz rapor vermişti.



Sadık hamlesi gelebilir



Bunun üzerine devreye giren Gaziantep, Pereira'nın gelecek planlarında yer almayan 29 yaşındaki oyuncu için Kanarya'ya teklifini iletti. Henüz bir yanıt gelmezken, Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Sadık Çiftpınar için de Kırmızı-Siyahlılar'ın ilgisinin olduğu ve önümüzdeki hafta konuyla alakalı bir gelişme olabileceği kaydedildi.



