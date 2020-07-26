Erol Bulut, Fenerbahçe'yi açıkladı

Alanyaspor teknik direktörü Erol Bulut, Çarşamba günü Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynayacakları maçın ardından Fenerbahçe teknik direktörlüğü için durumun netleşeceğini açıkladı



Fenerbahçe ile anlaşmaya varan ve önümüzdeki hafta resmi olarak açıklanması beklenen Erol Bulut, "Fenerbahçe'ye gidecek misiniz?" şeklinde kendisine yöneltilen soruya; ""Çarşamba günü final var, finalden sonra netleşecek" şeklinde cevap verdi.



Konyaspor'u 2-0'dan geri gelerek 3-2 mağlup ettikleri maçı da değerlendiren Bulut, şu sözleri kullandı;



"Bugün oynadığımız futbol, ilk yarı bize yakışmayan bir futboldu. Bunu Konyaspor iyi değerlendirdi. 2-0 öne geçtiler. Hiçbir karşılık veremedik. Bu istediğimiz oyun değildi. 3 puan alıp sezonu bu şekilde tamamlamak istiyorduk. İkinci yarı akıllı değişiklikle 3-2 oldu ve çok mutluyum. Oyuncularıma gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon inişli çıkışlı geçti. Bu şekilde bitmesi gurur verici bir olay. Ligi 5'inci sırada bitirdik, Avrupa şansı doğdu. Çarşamba günü kupa maçı var. Oraya odaklanıyoruz. Bunu kupayla taçlandırmayı planlıyoruz.''



