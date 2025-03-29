Erling Haaland, 'şiddet' iddiasıyla polisin karşısına çıkacak

Erling Haaland, Manchester City kulüp maskotuna yaptığı darp iddiası nedeniyle polise bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Erling Haaland, 'şiddet' iddiasıyla polisin karşısına çıkacak
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29 Mart 2025 17:09
Son güncelleme 29 Mart 2025 17:17
Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, kulübün maskotuna yaptığı müdahale nedeniyle hastaneye kaldırılmasına sebep oldu. 

Southampton ile oynanan bir maç öncesinde yaşanan olayda, kulübün uzaylı maskotu "Moonbeam" olarak görev yapan kadın, Norveçli forvetin kendisine şiddet gösterdiğini ifade etti. Olay sonrası kulübe şikayette bulunan kadın, ayrıca polise de saldırı şikayeti yaptı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Manchester City sözcüsü, The Sun'a yaptığı açıklamada, kulübün olayı araştırdığını ve elde edilen kanıtların, video görüntüleri de dahil olmak üzere, söz konusu yaralanmanın iddia edildiği şekilde meydana geldiğini desteklemediğini belirtti. Sözcü ayrıca, "Manchester Polisi'ne yapılan şikayetin ardından da herhangi bir işlem yapılmadığının farkındayız." dedi.

Olayın, ekim ayında Southampton'a karşı oynanan maç sırasında gerçekleştiği bildiriliyor. Haaland, maçın beşinci dakikasında takımının tek golünü kaydederek üst üste üçüncü lig galibiyetini getirmişti.

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