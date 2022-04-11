Erling Haaland'dan MANU'ya veto!

Borussia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ın Manchester United'ın geleceği için doğru bir kulüp olmadığı ve bu nedenle İngiliz devinden gelecek olan herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Erling Haaland'dan MANU'ya veto!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2022 17:45
Yaz transfer döneminde Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland'dan Manchester United'a veto geldi.

ESPN'de yer alan habere göre, Norveçli yıldız, İngiliz kulübünün geleceği için doğru bir kulüp olmadığı ve Manchester United'dan gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeyeceği öne sürüldü.

Haberde Real Madrid'in bu transferde birkaç adım önde olduğu belirtilirken, Haaland'ın da İspanyol ekibini iyi bir seçenek olarak gördüğü kaydedildi.

21 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon Borussia Dortmund formasıyla çıktığı 25 maçta, 23 gol ve 6 asist yapma başarısı gösterdi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.