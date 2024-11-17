Erling Haaland'a çılgın maaş!

Manchester City forması ile rekorları altüst eden Erling Haalan ile ilgili çılgın bir sözleşme meselesi gündeme getirildi.



THE Mirror'un haberine göre; Manchester City, süperstar ile sözleşme süresini uzatmak için resmi olarak görüşmelere başladı.



İngiliz devinin, Norveçli golcü yıldızın maaşını net olarak ayda 2 milyon Euro'ya, senede ise toplamda 24 milyon Euro'ya çıkarmak istediği aktarıldı.



Şu an için öyle bir risk gözükmese de oyuncunun bonservissiz olarak takımdan ayrılmaması için 2027'ye kadar olan sözleşme süresinin de uzatılması planlanıyor.



TEK SORUN SERBEST KALMA MADDESİ



Ayrıca Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, 150 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinin kalmasını isterken, kulüp yeni anlaşmada bu ücreti hepten kaldırmayı hedefliyor.



REAL MADRID YAKIN TAKİPTE



Dünya devi Real Madrid'in durumu yakından takip ettiği ancak serbest kalma maddesinin ortadan kalkması durumunda bu transferi gerçekleştirmek için oldukça zorlanacağı bildirildi.



FIRTINA GİBİ BAŞLADI



2024/25 sezonuna da çok iyi başlayan Erling Haaland, takımı ile çıktığı 16 maçta tam 15 kez fileleri havalandırarak skor yükünü çekmeye devam etti.



