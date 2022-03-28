Eriksen'in peri masalı

EURO 2020'de ölümden dönen Eriksen, yaklaşık 9 ay sonra Danimarka formasını Hollanda deplasmanında yeniden giydi. Oyuna girdikten iki dakika sonra fileleri sallayan Eriksen'in golüne, tüm stat sevindi!

, Fotoğraf; EPA
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Eriksen'in peri masalı
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28 Mart 2022 12:48
Geçtiğimiz yaz 12 Haziran 2021'de EURO 2020'deki Finlandiya maçının ilk yarısının sonlarından Danimarka'nın yıldızı Christian Eriksen bir anda yere yığılmış ve duran kalbi saha içindeki müdahaleyle tekrar çalıştırılarak hayata döndürülmüştü.

Kalbine ritim düzenleyici takılan Eriksen, bu şartlarda İtalya'da top oynaması yasak olduğu için İnter'le sözleşmesini fesh etti. İyileşen ve tekrar futbola dönmek için eski takımı Ajax'la idmanlara çıkan tecrübeli isme, İngiltere Premier Lig ekibi Brentford teklif yaptı. 26 Şubat 2022'de ilk resmi maçına çıkan ve 12 Mart'ta 2-0 kazanılan Burnley mücadelesinde golünü atan Eriksen, Milli Takım 'a yeniden seçildi.

İkinci yarıda girdi

Önceki gün 4-2 kaybettikleri Hollanda'ya karşı eski takımı Ajax'ın stadı Johan Cruyff Arena'da 2. yarının başında Milli formaya geri dönen 30 yaşındaki orta saha, 2 dakika sonra golünü attı. Hollandalı taraftarlar da dahil olmak üzere tüm stat, anlamı çok olan bu gol sonrası büyük sevinç yaşadı.

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