Ergin Ataman, 3 yıl daha Panathinaikos'ta

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ergin Ataman, 3 yıl daha Panathinaikos'ta
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Temmuz 2024 19:20
Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

"AVRUPA'NIN EN İYİ KOÇU"

Instagram üzerinden duyuru yapan Giannakopoulos, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman, geçtiğimiz sezon 12 yılın ardından Panathinaikos'a THY EuroLeague şampiyonluğunu kazandırmıştı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery