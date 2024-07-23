Ergin Ataman, 3 yıl daha Panathinaikos'ta

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, başantrenör Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.
"AVRUPA'NIN EN İYİ KOÇU"
Instagram üzerinden duyuru yapan Giannakopoulos, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman, geçtiğimiz sezon 12 yılın ardından Panathinaikos'a THY EuroLeague şampiyonluğunu kazandırmıştı.
"AVRUPA'NIN EN İYİ KOÇU"
Instagram üzerinden duyuru yapan Giannakopoulos, "Avrupa'nın en iyi koçu Ergin Ataman ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığımızı duyurmaktan mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.
Ergin Ataman, geçtiğimiz sezon 12 yılın ardından Panathinaikos'a THY EuroLeague şampiyonluğunu kazandırmıştı.
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