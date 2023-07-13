Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor yolcusu

Nuri Şahin yönetiminde yeni sezonda Süper Lig'e damga vurmak isteyen Antalyaspor, Sivasspor'un 29 yaşındaki kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştı
Deneyimli oyuncunun kulübüyle sözleşmesini feshettikten sonra Akdeniz ekibine imza atması bekleniyor.
Geçen sezon Sivasspor'da 41 maçta süre bulan Erdoğan Yeşilyurt, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.
Deneyimli oyuncunun kulübüyle sözleşmesini feshettikten sonra Akdeniz ekibine imza atması bekleniyor.
Geçen sezon Sivasspor'da 41 maçta süre bulan Erdoğan Yeşilyurt, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.