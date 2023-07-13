Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor yolcusu

Antalyaspor, Sivasspor'dan Erdoğan Yeşilyurt ile anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Erdoğan Yeşilyurt, Antalyaspor yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2023 10:19
Nuri Şahin yönetiminde yeni sezonda Süper Lig'e damga vurmak isteyen Antalyaspor, Sivasspor'un 29 yaşındaki kanat oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt ile anlaştı

Deneyimli oyuncunun kulübüyle sözleşmesini feshettikten sonra Akdeniz ekibine imza atması bekleniyor.

Geçen sezon Sivasspor'da 41 maçta süre bulan Erdoğan Yeşilyurt, 6 gol attı ve 2 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery