Erden Timur'dan Mertens açıklaması

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Dries Mertens ile yeni sözleşme için görüştüklerini ve önümüzdeki dönemde netice alacaklarını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Erden Timur'dan Mertens açıklaması
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mayıs 2024 18:12
Son güncelleme 11 Mayıs 2024 19:23
Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erden Timur, sözleşmesi bitecek Dries Mertens için de konuştu. Timur, "Mertens muazzam performans gösteriyor. Belçika'da nüfus müdürlüğü ile görüşüyoruz, "Bu işte bir yanlışlık var. Bu yaşta, bu olmaz" diye. Şaka bir yana, görüşüyoruz. İstanbul'da kalmak istiyor. Çok müthiş bir profesyonel, çok değerli bir insan. Gönül insanı, öyle birçok futbolcumuz var. Öyle güzel bir atmosfer var ki, çok iyi insanlar var. Mertens de onlardan birisi. Bir şekilde önümüzdeki dönemde neticeye erecek." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 48 maçta sahaya çıkan 37 yaşındaki Dries Mertens, 11 gol attı ve 17 asist yaptı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery