Erdem Can: 'Avantajı yakalamış durumdayız'

7Days Avrupa Kupası B Grubu'nun 18'inci ve son haftasında Karadağ'ın Buducnost VOLI ekibini 77-72 yenen Türk Telekom'un başantrenörü Erdem Can, "Son 16 turunda evimizde oynama avantajını yakalamış durumdayız. Umarım bunu pozitif yönde kullanabiliriz." dedi.



Can, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galibiyeti elde eden oyuncularını tebrik etti. İlk ve son periyotta istediklerini oyunu sahaya yansıtamadıklarını belirten Can, ikinci ve üçüncü çeyreklerde daha iyi olduklarını söyledi.



Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası'nda B Grubu'nu ikinci sırada bitirmeyi garantilediklerine dikkati çekerek, "Bundan sonra önümüzde çok önemli maçlar olacak. Son 16 turunda evimizde oynama avantajını yakalamış durumdayız. Umarım bunu pozitif yönde kullanabiliriz." ifadelerini kullandı.





