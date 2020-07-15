Erdal Torunoğulları: "Kaleci transferi yapmayacağız"

Beşiktaş'ta transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları, kaleci transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Erdal Torunoğulları: 'Kaleci transferi yapmayacağız'
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15 Temmuz 2020 15:47
Beşiktaş'ta Karius'un ayrılığı sonrası kaleyi genç eldiven Ersin Destanoğlu koruyor. Kulübün transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, transfer için açıklamalarda bulundu.

"TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"

Torunoğulları yaptığımı açıklamada; "Kale için transfer yapmayı düşünmüyoruz. Kadromuzdaki isimlerle devam edeceğiz." dedi.

"BRAVO ÖNERİLDİ"

Şilili kaleci Bravo hakkında konuşan Beşiktaşlı yönetici; "Bu dönemde transferle ilgili birçok söylenti var. Bravo bize önerildi ancak bundan daha fazlası olmadı. Henüz bir yaklaşım söz konusu değil." dedi.



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