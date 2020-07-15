Erdal Torunoğulları: 'Kaleci transferi yapmayacağız'

Beşiktaş'ta Karius'un ayrılığı sonrası kaleyi genç eldiven Ersin Destanoğlu koruyor. Kulübün transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, transfer için açıklamalarda bulundu.
"TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"
Torunoğulları yaptığımı açıklamada; "Kale için transfer yapmayı düşünmüyoruz. Kadromuzdaki isimlerle devam edeceğiz." dedi.
"BRAVO ÖNERİLDİ"
Şilili kaleci Bravo hakkında konuşan Beşiktaşlı yönetici; "Bu dönemde transferle ilgili birçok söylenti var. Bravo bize önerildi ancak bundan daha fazlası olmadı. Henüz bir yaklaşım söz konusu değil." dedi.
"TRANSFER DÜŞÜNMÜYORUZ"
Torunoğulları yaptığımı açıklamada; "Kale için transfer yapmayı düşünmüyoruz. Kadromuzdaki isimlerle devam edeceğiz." dedi.
"BRAVO ÖNERİLDİ"
Şilili kaleci Bravo hakkında konuşan Beşiktaşlı yönetici; "Bu dönemde transferle ilgili birçok söylenti var. Bravo bize önerildi ancak bundan daha fazlası olmadı. Henüz bir yaklaşım söz konusu değil." dedi.