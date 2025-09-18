18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
22:00
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
19:45
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
19:45
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
22:00
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
22:00
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
22:00

Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası maçında Fenerbahçe galip

Erciyes Kupası maçında Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 78-64 mağlup etti.

calendar 18 Eylül 2025 18:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Erciyes Kupası Kadınlar Turnuvası maçında Fenerbahçe galip
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kayseri'de düzenlenen 19. Erciyes Kupası Kadınlar Basketbol Turnuvası'nda Fenerbahçe Opet, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 78-64 yendi.

 Salon: Kadir Has
Hakemler: Yiğit Emre Şimşek, Anıl Veziroğlu, Mehmet seçkin Öztürk

Fenerbahçe Opet: Sudenur Akarpa 9, Olcay Çakır Turgut 4, İdil Saçalır 4, Alperi Onar 13, Rice 7, Tuana Ayşegül Vural 17, Tilbe Şenyürek 15, Selen İrem Baş 2, Ayşe Yılmaz 7

ÇİMSA ÇBK Mersin: Selin Tekin 2, ManolyaKurtulmuş 17, Azra Erçelik 1, Razheva 10, Sinem Ataş 14, Esra Ural Topuz 5, Elif Bati 4, Sevgi Tonguç 5, Asena Yalçın 6

1. periyot: 18-19

Devre: 36-38

3. periyot: 54-56

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.