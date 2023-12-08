Ercan Güven: 'U14 maçında havaya ateş açıldı!'

Milliyet yazarı Ercan Güven, Yeşil Esenyurt Spor Kulübü ile Kafkas Kartalları Spor Kulübü arasında oynanan U14 maçındaki olaylara dair çarpıcı bir yazı kaleme aldı.



İşte Ercan Güven'in yazısından öne çıkanlar;



"Yerkürenin hiçbir coğrafyasında bizdeki kadar 'ateşli', bizdeki kadar 'çılgın' futbol unsurları bulamazsınız. Topçusundan seyircisine, antrenöründen yöneticisine tek kelime ile 'çılgın' futbol insanlarımız her an 'heyecan' vaat etmekte meraklısına. Daha ne beklenir ki, futboldan!



'KURTLAR VADİSİ'NDEN AZ PARA KAZANDIRIYOR!'

Dev arenalardan semt sahalarına kadar öyle dramatik, hatta kimi zaman 'trajik' bir top oynanıyor ki, bırakın sahadakileri, tribünden seyretmeye bile mangal gibi yürek gerek!



Lakin 'marka değerimiz' neden yerlerde, seyirci neden az, naklen yayın nasıl oluyor da 'Kurtlar Vadisi' dizisinden az para kazandırıyor; onu anlayamıyoruz bir türlü.



'MERMİYE KAFA ATACAKLAR NEREDEYSE!'



Bakınız... Yeşil Esenyurt Spor Kulübü ile Kafkas Kartalları Spor Kulübü Avcılar Stadında (Atatürk demeye dilim varmıyor) önceki gün karşı karşıya geldi. U-14 Amatör Lig maçı… Yani futbolcular hukuken de biyolojik açıdan da 'çocuk' kategorisinde.

Ama ne hırs ne mücadele ne cesaret. Tribünler ha keza. Oynayan, oynatan, izleyen kim varsa, hepsi mermiye kafa atacaklar neredeyse!



'HAVAYA ATEŞ AÇILDI!'



Kafkas Kartalları Teknik Direktörü Ahmet Turan, rakip takımdan Efe Kızıl Ateş'e tokat atınca, derhal gereği yapılıyor ve tribünler de aşağı inip kavga çıkıyor sahada. Polis ayıramıyor; havaya ateş açıyor. Hem de yaylım ateş! U-14 maçında '14'lüler' şarjör boşaltıyor havaya.



Sorarım size… Dünya'nın hangi coğrafyasında henüz 15 yaşına basmamış çocukların maçına gidip, böylesine bir adrenalin havuzunda yüzebilirsiniz?



Amatör maçta bile çocuklarımız saç tellerine kadar motive. Seyirci öyle. Yöneticiler, teknik direktörler kim bilir ne feci bir futbol ikliminde filizlenip serpilmişler, şimdi tüm 'bilgi ve birikimlerini' yeni nesillerin önüne seriyorlar.

Maksat futbolumuza 'renk' katmak!



Biz kaçırdık futboldaki bu sıra dışı heyecan fırtınasını! Ama Eğitim dört dörtlük… İnsanımız özverili. Futbolumuz derin. Marka değerini yüceltmeye azmetmişiz bir kere. Bizde bu yetenek, futbolda bu özgürlük oldukça, yakında denk geliriz bir benzerine."





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