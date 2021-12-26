Enner Valencia: "İnansınlar! Savaşacağız"

Fenerbahçeli Enner Valencia, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendikleri maç sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Enner Valencia: 'İnansınlar! Savaşacağız'
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26 Aralık 2021 21:22
Enner Remberto Valencia Lastra
Enner Remberto Valencia Lastra
Fenerbahçe
Fenerbahçe'nin Ekvadorlu hücumcusu Enner Valencia, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sahalara geri dönüşünü yorumlayan Valencia, "Takım arkadaşlarımı ve futbol oynamayı özlemiştim. Fenerbahçe için en iyisini yapmaya çalışıyorum ki bu takım hak ettiği yere ulaşabilsin. Takım olarak iyi oynadık ve kazanmayı hak ettik." dedi.

Süper Lig'deki durumlarını da yorumlayan Ekvadorlu golcü, "İstediğimiz yerde değiliz. Hak ettiğimiz yere gelmek için çok çalışacağız. İlk yarı istediğimiz gibi geçmedi." ifadelerini kullandı.

"BİZE İNANSINLAR, SAVAŞACAĞIZ"

Valencia, "Fenerbahçe'ye geldiğim ilk andan itibaren taraftar bana hep destek gösterdi. Onlar da bizim kadar üzgün. Bize insansınlar, sonuna kadar savaşacağız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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