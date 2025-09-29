Engin Verel: 'Halı saha topçusu gibi!'

Fenerbahçe, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor'u konuk etti. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler, 2-0 kazanmayı başardı.
Karşılaşmayı Akşam gazetesi yazarı Engin Verel, yorumladı. İşte Engin Verel'in yorumları:
"Her şey değişiyor, Fenerbahçe değişmiyor. Çuvalla para döktüğün adamlar geri pas yaparken, yan pas yaparken topu rakibe atıyor. Fenerbahçe oyunculara nasıl pas vereceklerini öğretecek değil.
Fenerbahçe ilk yarıda 40 dakika topla oynadı ama Antalyaspor son 5 dakikada en nez fırsatları yakaladı. Biraz becerikli olsalar soyunma odasına 2-0 önde gidebilirlerdi. Fenerbahçe o kadar adam aldı ama orta sahada takımı organize edecek bir beyin yok.
Savunma ile hücum arasındaki bağlantıyı yapacak, organizasyonu sağlayacak bir mimara ihtiyaç dünkü maçta çok net ortaya çıktı. Çünkü bunca baskıya rağmen ceza sahası içinde ve forvet bölgesinde etkinlik aynı derecede yüksek değil.
Özel uçaklarla, şatafatlı bir şekilde getirdiğin, dünya yıldızı olarak sunduğun adamlar sahada dökülüyor. PSG'de, Real'de, Barcelona'da nerede oynarsan oyna ben dününe değil, bugüne bakarım. Kaleciyle karşı karşıya kaldığın pozisyonda topun dibine girip gol yapabilecekken, yapamıyorsan geçmişteki namının bir anlamı yok.
Hocayı eleştirmeyi de çok anlamlı bulmuyorum. Bence Tedesco'dan çok giden hocayı ve giden yönetimi sorgulamak lazım. Mourinho hem Fenerbahçe'ye çok büyük maliyetlerle oyuncular aldırdı, hem de çekip gitti.
Nene diye bir oyuncu var, pilli bebek gibi. Halı saha topçusu. Talisca yaz konserlerindeki başarısını, kış konserlerinde tekrar edecek gibi görünmüyor.
İlk yarıda cılız bir şut dışında sahada yoktu. Çuvalla para alan adamların motivasyonu ve ciddiyet eksikliği can sıkıcı. İkinci yarı da ilk yarının kopyası gibiydi. Yine Antalyaspor kapanmaya, Fenerbahçe düzensiz bir şekilde hücum yapmaya çalıştı.
Nene'nin rakibin sırtı dönük kaldırdığı ayağa soktuğu kafada hakemin penaltı kararı imdada yetişti. Yoksa Antalya savunmasını aşmaları zordu. Penaltı kararı doğru muydu, yanlış mıydı? VAR ile orta hakem mutabık kaldığına göre bize laf düşmez.
Ama Fenerbahçe'nin yeni başkanına hediye ettiği galibiyet pek görkemli olmadı. Sadettin Saran'ın işi zor. Ali Koç giderken boşuna, "Beden ve ruh sağlığına dikkat et" uyarısını yapmamıştı. Saran dün bunun ne anlama geldiğini daha iyi anlamıştı."
