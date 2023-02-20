Engin Gençoğlu: 'Türk basketbolunun gücünü gösterdim'

Baskebolda Kosova'nın Trepça takımının başında Kosova Kupası'nı kazanan başantrenör Engin Gençoğlu, "Türk basketbolunun gücünü Avrupa'da da göstermeye aracı olduğum için çok gururluyum." dedi.



Son olarak Ayos Konyaspor'da görev yapan Gençoğlu, ocak ayında göreve başladığı Kosova'nın Mitrovice şehrinin takımı Trepça ile Kosova Kupası finalinde Ahmet Kandemir'in çalıştırdığı Sigal Prishtina'yı 74-66 mağlup etti.



Engin Gençoğlu, yaptığı açıklamada, ilk hedefleri olan Kosova Kupası'nı kazandıklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Türkiye'den sonra Avrupa'da da bir takımla şampiyon olmak gerçekten çok farklı bir duygu. Güzel çıkışımızı ligde de sürdürüp bu kulvarda da sezonu kupayla kapatmaya çalışacağız. Türk basketbolunun gücünü Avrupa'da da göstermeye aracı olduğum için çok gururluyum."





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