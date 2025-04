Engin Fırat, hayatını kaybeden Lorant'ı anlattı

F.Bahçe'nin eski teknik direktörlerinden Werner Lorant, 76 yaşında hayatını kaybetti. 2002 yılında sarı-lacivertli takımın teknik patronluğunu üstlenen Lorant'ın o dönemki yardımcısı Engin Fırat, hem Alman hocayı hem de yaşanan süreci anlattı.



Fırat, Lorant'ın güçlü ve göründüğünün aksine sert bir insan olmadığını dile getirdi. Galatasaray ile 6-0 biten maçın ardından sarı-kırmızılı ekipten daha fazla kendilerinin şoke olduğunu kaydeden Engin Fırat, kimsenin böyle bir şey beklemediğini belirtti.



'LORANT İLE BERABER İYİ ZAMANLAR GEÇİRDİK'



Werner Lorant'ın çok güçlü bir karakter olduğuna değinen Engin Fırat, "Çok sevdiğim bir insandı, ani bir haber oldu benim de haberim yoktu hastalığından. Maalesef hayatın bir parçası ölümdür, hepimizin kabul edeceği bir şey. Gerçekten onunla beraber iyi zamanlar geçirdik. Dışarıdan göründüğü gibi o sert kişilik değildi tam tersiydi. Çok gülmeyi, şaka yapmayı seven gerçekten her ortama uyum sağlayacak küçük çocuklarla oynayacak bir adamdı. Kendisi ile ilgili olumlu düşüncelerim ve hatıralarım var. İyi ki vardı diyorum" diye konuştu.



'LORANT'IN BAŞARISIZ OLDUĞUNU SÖYLEYENLERE SADECE GÜLÜYORUM'



Lorant'ın fiziki futbola dayalı bir teknik direktör olduğunu dile getiren Engin Fırat, "Fenerbahçe'de beraber çalıştığımız dönemde de takım ikinci sıradaydı. Onu insanlar unutmasın. O sezon biz ayrıldıktan sonra az kalsın küme düşme durumuna bile geliyordu unutmasın insanlar. Lorant'ın başarısız olduğunu söyleyenlere sadece gülüyorum. Çünkü herkes tarihi biraz değiştirmeye çalışıyor. Ama gerçekler ondan sonra gelen hocaların yaptıkları ile ortada. Ben Lorant'ın o sene takımı şampiyon yapabileceği durumda olduğunu düşünüyorum. Olmadı. Dediğim gibi eski dönem tarzlarından bir hocaydı tabii bu da bu dönemler için geçerli değil. O dönemler önemli başarılar elde ettiğini düşünüyorum. Sadece 6-0'lık maç değil, Bursa ve Ankaragücü maçlarındaki çok ciddi galibiyetler de var. Ben iyi işler yaptığını düşünüyorum. Sonrasında Sivas'ta da iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Ben ayrıldım tek başıma hocalığa devam edeceğim diye o da kısa bir süre Kasımpaşa'da yer almış ve orada başarısız olmuştu. Genelde kariyerine baktığınızda ise çok değişik bir kariyere sahiptir. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum Almanya'da da unutulmayacak bir isim. O sertliğiyle belki teknik direktör olarak en fazla para cezası gören hocaydı Almanya'da. Gülüyorum ama kendisi de yaptıklarına gülüyordu. O sertliğin ardındaki insanla tanışmış olsaydınız Lorant ile ilgili düşünceniz çok farklı olurdu" şeklinde konuştu.



'GALATASARAY'DAN FAZLA BİZ ŞOKA GİRMİŞTİK'



Fenerbahçe'nin Galatasaray ile 2002 yılında oynadığı ve sarı-lacivertli ekibin 6-0 galip olduğu maç hakkında konuşan Engin Fırat, "Bu 6-0'lık maçtan sonra ben birkaç sefer söylemiştim ve 'biz gerçekten şoka girmiştik'. Galatasaray'dan fazla biz şoka girmiştik, kimse böyle bir şey beklemiyordu. Maçtan sonra da ne kutlama oldu ne de bir eğlence. Lorant sıradan bir maç gibi gördü ve erkenden yatmaya gitti, hiçbir şey olmamış gibi. Değişik bir karakterdi hiçbir şeyi büyütmeyen, aynı zamanda küçümsemeyen ayağı hep yere sağlam basan futbolu seven bir insandı. Hayatında futbol dışında bir şey olduğunu da söyleyemem. Fenerbahçe tarihine geçmiş biri" dedi.



'BİZDEN SONRA TAKIMIN ÖNÜNE GELENE YENİLDİĞİNİ UNUTMAYALIM'



Farklı Galatasaray galibiyetinin ardından Fenerbahçe'nin düzeninin bozulup bozulmadığı sorulan Engin Fırat, "Biz takımı iyi bir seviyede bıraktık. Lorant hocanın dış görünüşü sert, medyayla da arası iyi değildi. Ama medyanın da o zaman gerçekleri yazmadığını düşünüyorum. Çünkü bütün olayları Lorant'a yüklediler. Hepsi de yalan ve kendisi ile alakası yoktu. En büyük mesele Ortega'ydı. Bizden sonra ayrıldı birçok şey de sonradan oldu. Son senede Oğuz Çetin takımdan ayrıldıktan sonra alt yapıdan bir isim gelmişti. Bizden sonra takımın önüne gelene yenildiğini unutmayalım" ifadelerini kullandı.



LORANT'IN 'TESPİH' MERAKI



Alman teknik adam, tespihe olan merakıyla da tanınıyordu. Fenerbahçe, Sivasspor, Kayseri Erciyesspor ve Kasımpaşa kulüplerinde teknik direktör olarak görev yapan Lorant, bir basın toplantısında elinde tespih olduğu gözlenmiş ve bunun nedenini soran gazeteciye, "Sabırlı olabilmek için tespih çekme yoluna gittim" ifadelerini kullanmıştı.



Engin Fırat da, Lorant'ın tespihe olan ilgilisini şu sözlerle ifade etti;



"Tespihe olan merakı İran'da teknik direktörlük yaparken başlamış ve Türkiye'de de devam ettirmiş. Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayseri Erciyesspor'da çalışırken, son olarak da Kasımpaşa'da görev yaparken tespih kullanıyordu. Kendisine bunu sorduğumda ise, 'Beni rahatlatıyor, stresimi alıyor ve hoşuma gidiyor. Elimde de güzel duruyor, onunla rahatlıyorum' demişti."