Enes Ünal'ın transferine Ancelotti engeli

La Liga temsilcisi Getafe'de parlak bir sezon geçiren ve transfer döneminin popüler isimlerinden biri olan Enes Ünal'ın, İspanyol takımıyla yollarını ayırması gündemde.



Enes Ünal'ı Atletico Madrid ve Sevilla istiyor



İspanyol basınına göre; Atletico Madrid ve Sevilla gibi La Liga'nın önemli takımlarının transfer listesinde yer alan Türk golcünün satılması halinde Getafe şimdiden B planını hazırlamış durumda.



Enes'in yerine Borja Mayoral



İspanyol takımı eğer Enes'i satmayı başarabilirse hücum hattını Real Madrid'in golcüsü Borja Mayoral ile güçlendirmeyi düşünüyor. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Getafe'de kiralık olarak geçiren Mayoral, La Liga'da 18 maçta 6 gol atmıştı.



Ancelotti, Mayoral'ı bırakmak istemiyor



Futbolcunun geçen sezonki performansından memnun olan Getafe Yönetimi, her ne kadar 25 yaşındaki golcünün bonservisini almak istese de Real Madrid'in bu transfere pek sıcak bakmadığı belirtiliyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelecek sezon Borja Mayoral'i Karim Benzema'nın alternatifi olarak düşündüğü ve takımda tutmak istediği öğrenildi. Bu durumda Getafe'nin Enes Ünal'ı satma ihtimali de zayıflıyor.



