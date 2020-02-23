Enes Ünal, asistiyle galibiyeti getirdi!

İspanya La Liga'da 25. hafta karşılaşmasında Real Valladolid, Espanyol'u konuk etti.
José Zorrilla Stadyumu'nda oynanan mücadele, Real Valladolid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Valladolid'e galibiyeti getiren golleri 77. dakikada Ramirez ve 83. dakikada Guardiola kaydetti. Espanyol'un tek golünü ise 90+3. dakikada penaltıdan Embarba attı.
Valladolid'de Guardiola'nın attığı golde asisti yapan isim milli futbolcumuz Enes Ünal oldu. Enes Ünal, karşılaşmada 90 dakikada forma giydi.
Espanyol'da David Lopez, 16. ve 25. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
İki maç aradan sonra kazanan Real Valladolid, puanını 29'a yükseltti. İki maçtır kazanamayan Espanyol ise 19 puanda kaldı.
Real Valladolid, gelecek hafta Real Sociedad deplasmanına konuk olacak. Espanyol ise Atletico Madrid'i ağırlayacak.