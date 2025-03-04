En-Nesyri, rekora 8 gol uzaklıkta!

En-Nesyri 8 gol daha atarsa bir ilki gerçekleştirecek. 26 golü bulunan Faslı yıldız 34 gole ulaşırsa 33 gol atan Valencia'yı geride bırakacak.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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En-Nesyri, rekora 8 gol uzaklıkta!
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04 Mart 2025 12:59
Fenerbahçe'de Youssef En-Nesyri fırtınası yaşanıyor. Faslı golcü şu ana kadar tüm kulvarlarda 39 maçta 26 gol attı ve 5 asist yaptı. 27 yaşındaki oyuncu 8 gol daha atarsa Enner Valencia'nın rekoruna kırabilir.

Ekvadorlu yıldız 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 33 gol atmıştı. Öte yandan Faslı futbolcu, 15 Aralık 2024'ten itibaren çıktığı 17 mücadelenin 14'ünde gol sevinci yaşadı.

HEDEFİ 34 GOL ATMAK

Eğer En-Nesyri 34 ve üstü gol sayısına ulaşırsa Fenerbahçe'nin 1 sezonda en çok gol atan futbolcusu olarak tarihe geçecek. 27 yaşındaki isim, son oynanan Antalyaspor maçında da ağları havalandırarak iç sahadaki gollerine devam etti.

KADIKÖY'DE BOŞU YOK

Bunun sonucunda En-Nesyri, Süper Lig'de Alex de Souza'dan (2006) bu yana üst üste 6 iç saha maçında da gol atan ilk futbolcu olarak rekora ortak oldu.

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