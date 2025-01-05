En-Nesyri: "Kolay penaltı çalınıyor"

Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, Türkiye'de kolay penaltı verildiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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En-Nesyri: 'Kolay penaltı çalınıyor'
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05 Ocak 2025 00:36
Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri, TV 100'den Ersin Düzen'e bir röportaj verdi. En-Nesyri'nin röportajının bir kısmı, cumartesi gecesi yayınlanan programda verildi.

"TÜRKİYE'DE KOLAY PENALTI ÇALINIYOR"

Faslı futbolcu, "Mourinho'nun ve yönetimin hakem kararları ile ilgili zaman zaman tepkisi oluyor. Saha içerisinde bu kararlarla karşı karşıya olan birisi olarak neler söylersin?" sorusunun ardından, "Açıkçası diğer liglerle kıyasladığımda hakem performanslarında bir fark olduğunu düşünüyorum. Şikayetlerin de normal olduğunu düşünüyorum. Avrupa Ligi veya Şampiyonlar Ligi maçlarını izlediğinizde farkı görebiliyorsunuz. Avrupa'da bazı hakemler kolay penaltı çalabilir ama Türkiye'de özellikle penaltıların kolay çalındığını düşünüyorum. Bir oyuncu yere düştüğü anda çok kolay penaltı çalınabiliyor. Bu durum sadece Mourinho'nun değil kimsenin hoşuna gitmez. Herkesin hakemler hakkında söylenmesini doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü güzel bir şey değil bu." yanıtını verdi.

Fenerbahçe forması altında bu sezon 24 maçta süre bulan Youssef En-Nesyri, 9 gol attı ve 3 asist yaptı.

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