Emre Mor'un futbol hayatı bitebilir!

İspanyol basını,

Emre Mor: "İnsanlar, benim hata yapmayacağımı düşündüler ancak hatalar yaptım. En başta herkesin beni tanıması güzeldi, gururlandırıyordu ancak sonunda artık özgür olmadığımı hissettim. Benim başarım, özgürlüğüme bağlı" pic.twitter.com/zq00j7zXbm



— Sporx (@sporx) October 14, 2020

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girdi.Galatasaray ve Olympiakos macerasının ardından yeniden Celta Vigo'ya geri dönen Emre Mor, yaşadığı düzenli sakatlıkları ortadan kaldırmak için bıçak altına yatacak ve bu bir anlamda Emre Mor'un bu sezonu kapatması anlamına geliyor.Emre Mor'un kısa bir süre içerisinde bir daha Celta Vigo forması giymesinin mümkün olmadığını ifade ederken; "Emre Mor, Celta tarihinin maliyet olarak en büyük transferi ancak şu ana kadarki performans tam bir hayal kırıklığı."Henüz 23 yaşında olan Emre Mor, sürekli yaşadığı kasık sakatlığının üstünden gelebilmek için ameliyat olacak ve Dubai da tedavisine devam edecek. Doğrusunu söylemek gerekirse Emre Mor, doğru bir rehabilitasyon sürecinden daha çok yaşam zevkinden mahrum kalmamak için Dubai'yi tercih etti". Emre Mor'un futbol hayatı tehlikeye girebilir"Celta Vigo tarihinin en pahalı transferi olan Emre Mor, Celta ile en son Ocak ayında maça çıktı ve o tarihten bu yana da forma giyemiyor. Celta'da 50 maça çıkan ve yalnızca 2 gol kaydeden Emre Mor için artık her şey eskisinden de daha zor.