Emre Mor'un durumu belli oldu!

Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ilk karşılaşmada sakatlanan milli futbolcu Emre Mor'un sakatlık raporu netleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Emre Mor'un durumu belli oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Ağustos 2023 10:16
Fenerbahçe'nin Zimbru ile oynadığı ilk karşılaşmada oyuna sonradan dahil olup kısa süre sonra sakatlanarak çıkan 26 yaşındaki Emre Mor'un sakatlık durumu netleşti.

Hemen tedavisine başlanan ve dün deplasmanda oynanan rövanş karşılaşmasının kadrosunda da bu sebepten yer almayan Emre, 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Sağlık ekibinin daha çabuk takıma katılması için çaba sarf ettiği yıldız futbolcuya teknik direktör İsmail Kartal'ın da moral verdiği belirtildi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery