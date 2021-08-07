Emre Kocadağ'dan Galatasaray'a gönderme

Beşiktaşlı yönetici Emre Kocadağ, Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'a teklif yapan Galatasaray hakkında açıklamalarda bulundu.



Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın "Rachid Ghezzal'ın maliyeti 3,8 milyon euroya geliyordu, bu yüzden vazgeçtik" açıklamasının hatırlatılması üzerine Emre Kocadağ "Transfer piyasası serbest bir piyasa ama Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumdan dolayı, hem Türk futbolunun geleceği hakkında şikayet edip hem de rakip takımın ilgilendiği futbolcularla ilgilenince çok samimi olmuyor açıkçası." dedi.



Emre Kocadağ ayrıca "Bizim kimseden ricamız olmaz. Biz kendi şartlarımıza uyan şekilde transferleri bitirmeyi doğru buluyoruz ve bu şekilde sonlandırıyoruz, bitirmeye çalışıyoruz. Yapamadığımız transferler de olabilir. Burada önemli olan transferlerin bizim şartlarımıza uyuyor olması. Konuşulan rakamlardan daha düşük rakamlara imzaların atılması normal. Beşiktaş'ın hem oturmuş kadrosunun olması hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, tercih edilen bir kadro olmasını sağlıyor. ifadelerini kullandı.



