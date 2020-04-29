Emre Çolak, Galatasaray'ı istiyor

Galatasaray'da başlayan yerli operasyonu sonrası Emre Çolak da sarı-kırmızılı dönmek istiyor.

Haber; Takvim, Fotoï¿½raf; AA
Emre Çolak, Galatasaray'ı istiyor
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29 Nisan 2020 12:51
Galatasaray'da başlayan yerli operasyonunda gözünü yuvaya çeviren bir başka isim de Emre Çolak oldu.

Sarı-kırmızılı takımın altyapısında yetişen ve uzun yıllar takıma hizmet eden, uzun süredir Avrupa'da top koşturan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Deportivo ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor.

Emre Çolak'ın düşük bir bedel karşılığında da olsa Galatasaray'a geri dönmek istediği bildirildi. Sarı-kırmızılı takımda Fatih Terim'in bu isteğe karşı yanıtı henüz netleşmedi.

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