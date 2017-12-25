Emre Belözoğlu'nu çılgına çeviren olay

Medipol Başakşehir'in deplasmanda Kasımpaşa ile oynadığı maçta tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu çok sinirlendi.
Maç boyunca tribünlerin sık sık protestosuna uğrayan futbolcu 76. dakikada oyundan alınınca olanlar oldu.
Emre Belözoğlu 76. dakikada yerini Tunay Torun'a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.
Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.
RIDVAN DİLMEN: "Emre Belözoğlu'nu izledim bugün. 28 bin dakika oynamış, bunun 27 bin dakikasında küfür yemiş bir oyuncu olarak, bu sükunette oynaması harika bir şey"
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Maç boyunca tribünlerin sık sık protestosuna uğrayan futbolcu 76. dakikada oyundan alınınca olanlar oldu.
Emre Belözoğlu 76. dakikada yerini Tunay Torun'a bırakıp yedek kulübesine geldiğinde yedek kulübesinin arkasında yer alan seyircilerle tartıştı.
Belözoğlu bir ara elinde olan içeceği tribünlere fırlatacakken son anda teknik heyet tarafından sakinleştirildi.
RIDVAN DİLMEN: "Emre Belözoğlu'nu izledim bugün. 28 bin dakika oynamış, bunun 27 bin dakikasında küfür yemiş bir oyuncu olarak, bu sükunette oynaması harika bir şey"
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