Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'dan Okan Buruk paylaşımı!

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk için tebrik mesajları gelmeye başladı.
Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a sosyal medya hesabından destekte bulundu.
"HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN"
Başarılı teknik adam için eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu, "Herşey o güzel gönlünce olsun Okan ağabeyim" ifadelerini kullandı.
"KALBİM SENİNLE"
Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz ise "Okan abicim kalbim her zaman seninle" paylaşımı yaptı.
İşte Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun paylaşımları:
Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a sosyal medya hesabından destekte bulundu.
"HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN"
Başarılı teknik adam için eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu, "Herşey o güzel gönlünce olsun Okan ağabeyim" ifadelerini kullandı.
"KALBİM SENİNLE"
Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz ise "Okan abicim kalbim her zaman seninle" paylaşımı yaptı.
İşte Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu'nun paylaşımları:
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