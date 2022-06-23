Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz'dan Okan Buruk paylaşımı!

"HER ŞEY GÖNLÜNCE OLSUN"

"KALBİM SENİNLE"

Galatasaray'da teknik direktörlük koltuğuna oturan Okan Buruk için tebrik mesajları gelmeye başladı.Emre Belözoğlu ve Burak Yılmaz Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk'a sosyal medya hesabından destekte bulundu.Başarılı teknik adam için eski takım arkadaşı Emre Belözoğlu,ifadelerini kullandı.Galatasaray'ın eski futbolcusu Burak Yılmaz isepaylaşımı yaptı.