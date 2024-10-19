Emlak Konut deplasmanda galip geldi

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Emlak Konut, deplasmanda OGM Ormanspor'u 93-77 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Emlak Konut deplasmanda galip geldi
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19 Ekim 2024 16:59
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında Emlak Konut, deplasmanda OGM Ormanspor'u 93-77 mağlup etti.

 Salon: M. Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alper Özgök, Kadir Giray Esen, Gündoğan Ali Balaban

OGM Ormanspor: Sutton 17, Zeynep Şevval Gül 3, Sissoko 14, Aokuso 11, Berger 15, Manolya Kurtulmuş 14, Duygu Özen 3, İdil Türk, Esra Ural Topuz

Emlak Konut: Thomas 19, Sehernaz Çidal 12, Macaulay 15, Parks 17, Gueye 30, Gamze Takmaz, İnci Güçlü, Berfin Sertoğlu

1. Periyot: 17-26

Devre: 36-40

3. Periyot: 52-61

 

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