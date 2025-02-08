Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmayı değerlendiren Topçu, "Bugün ilk golümü attım. Çok mutluyum. Takım da galibiyet aldı. Deplasmanda 3 puan almak çok özel ve güzel. Bunu devam ettirmemiz lazım. Zor şartlarda oynadık ama kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bizim için özel ve güzel bir gün. İnşallah bunların devamı gelecek." dedi.
Attığı golden dolayı mutlu olduğunu dile ifade eden genç savunmacı, "Gol atmak çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Bizim amacımız gol yedirmemek. Gol yedirmeyince daha çok mutlu oluyor. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Mutluyuz. İnşallah deplasmanlarda da içeride oynadığımız gibi devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Emirhan Topçu: "Gol atmak çok güzel bir duygu"
Beşiktaş'ın savunmacısı Emirhan Topçu, Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu.
Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
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