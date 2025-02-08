Emirhan Topçu: "Gol atmak çok güzel bir duygu"

Beşiktaş'ın savunmacısı Emirhan Topçu, Sivasspor galibiyetinin ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Emirhan Topçu: 'Gol atmak çok güzel bir duygu'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Şubat 2025 21:40

Beşiktaş'ın 24 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu, deplasmanda Sivasspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşmayı değerlendiren Topçu, "Bugün ilk golümü attım. Çok mutluyum. Takım da galibiyet aldı. Deplasmanda 3 puan almak çok özel ve güzel. Bunu devam ettirmemiz lazım. Zor şartlarda oynadık ama kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bizim için özel ve güzel bir gün. İnşallah bunların devamı gelecek." dedi.

Attığı golden dolayı mutlu olduğunu dile ifade eden genç savunmacı, "Gol atmak çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Bizim amacımız gol yedirmemek. Gol yedirmeyince daha çok mutlu oluyor. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Mutluyuz. İnşallah deplasmanlarda da içeride oynadığımız gibi devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery