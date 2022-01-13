Emirhan Aydoğan, Alanyaspor'da

Çok mutluyum. Burası Türkiye'de bilinen bir kulüp. Oyuncuya çok değer verildiğini hissediyorum. Kendimi gösterip milli takıma gitmek, oradan da ülkemi Avrupa'ya temsil etmek istiyorum" şeklinde konuştu.

Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor, Emirhan Aydoğan'ı renklerine bağladı.Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Aytemiz Alanyaspor'umuza hoş geldin Emirhan Aydoğan!" ifadeleri kullanıldı. 24 yaşındaki futbolcu ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Daha önce Bursaspor'da futbol oynayan Emirhan Aydoğan bundan sonra Aytemiz Alanyaspor'umuzun formasını terletecek. Hem camiamıza, hem de Emirhan'a hayırlı olsun. Kulüp olarak ivme kazanan, aşama kaydeden bir hale geldik. Aramıza hoş geldin. Hedeflerine ulaşacağına ve bize katkı sağlayacağına inanıyorum" dedi.Emirhan ise, "