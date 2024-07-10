Emin Bayram'ın inadı inat! İşte Galatasaray'ın talebi

Okan Buruk'un stoper rotasyonunda mutlaka yer vermek istediği Emin Bayram, düzenli forma sözü alamadığı için ayrılık konusunda ısrarcı. Westerlo ve Galatasaray yönetimleri arasında bonservis görüşmeleri sürüyor.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Sarı Kırmızılılar, taraftar tepkisi sonrası ilk görüşmelerden geri adım atarken, şu anki beklentinin 7-8 milyon Euro bandında olduğu, sözleşmeye de bir sonraki satış için yüzde 50 kâr payı ekletilmesinin planlandığı öğrenildi.
İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR
Geçen sezon kiralık oynadığı Belçika'da defalarca haftanın 11'ine seçilen 20 yaşındaki stoperin hedefi A Milli Takım'da oynamak ve bunun için yine ilk 11 garantisi istiyor.
Geride bıraktığımız sezonda Westerlo formasını 24 kez terleten Emin, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ
Sarı Kırmızılılar, taraftar tepkisi sonrası ilk görüşmelerden geri adım atarken, şu anki beklentinin 7-8 milyon Euro bandında olduğu, sözleşmeye de bir sonraki satış için yüzde 50 kâr payı ekletilmesinin planlandığı öğrenildi.
İLK 11 GARANTİSİ İSTİYOR
Geçen sezon kiralık oynadığı Belçika'da defalarca haftanın 11'ine seçilen 20 yaşındaki stoperin hedefi A Milli Takım'da oynamak ve bunun için yine ilk 11 garantisi istiyor.
Geride bıraktığımız sezonda Westerlo formasını 24 kez terleten Emin, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.