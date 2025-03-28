Emiliano Martinez: 'Hayatımda böylesini yaşamadım'

Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynayacakları maçlara dair konuştu.



Arjantinli file bekçisi, PSG deplasmanında Fransız taraftarların kendisine odaklanacağını ve bu durumun takımı için avantaj olduğunu söyledi.



Martinez, "Geçen yıl Lille maçında Fransız taraftarlar bütün maç boyunca bana küfür, hakaret etti. Hayatımda hiç böyle bir hakarete maruz kalmamıştım. Ben bir şey yapmamama rağmen 120 dakika boyunca bana sürekli küfür ettiler. Sonra penaltı atışları oldu ve ben onları susturdum." dedi.



Açıklamalarına devam eden Martinez, "PSG maçında da taraftarlar bana odaklanacağı için takım arkadaşlarımın üzerinde daha az baskı olacaktır, bu bizim için bir avantaj." diye konuştu.



Emiliano Martinez, son olarak, "PSG maçı heyecan verici olacak. Şimdiden mesajlar aldım. Evimizde güçlü bir takımız ve deplasmanda da iyi mücadele ediyoruz. Böyle bir eleme turu maçında her şey olabilir." sözlerini sarf etti.



Aston Villa, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında 9 Nisan Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



