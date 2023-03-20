Embiid: "Henüz formumun zirvesinde değilim"

Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, "henüz formunun zirvesine ulaşmadığını" düşündüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Embiid: 'Henüz formumun zirvesinde değilim'
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20 Mart 2023 14:23
Philadelphia 76ers süperstarı Joel Embiid, "henüz formunun zirvesine ulaşmadığını" düşündüğünü söyledi.

BasketballNews.com'dan Spencer Davies'e konuşan Embiid, bu playoff döneminde oyununu başka bir seviyeye taşıyabileceğini açıkladı:

"Henüz en iyi halimde olduğumu düşünmüyorum. Bence bu yolda ilerliyorum ve sunacak daha çok şeyim var. Savunma tarafında halen biraz yolum var. Formumu yakalıyor gibiyim. Genellikle playofflarda vites yükseltirim."

Embiid, bu sezon maç başına 33.5 sayı, 10.2 ribaund ve yaklaşık 2 blok ortalamalarına sahip.

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