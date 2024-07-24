Embiid'den Tatum'a 'süpertakım' eleştirisi: "Ben 5/20'yle oynasam..."

Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, "süpertakım" olduğunu iddia ettiği Boston Celtics'te forma giyen Jayson Tatum ile aynı lükse sahip olmadığına inandığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Embiid'den Tatum'a 'süpertakım' eleştirisi: 'Ben 5/20'yle oynasam...'
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24 Temmuz 2024 12:51
Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, "süpertakım" olduğunu iddia ettiği Boston Celtics'te forma giyen Jayson Tatum ile aynı lükse sahip olmadığına inandığını belirtti.

Tatum'ın Celtics'teki şampiyonluk başarısı hakkında konuşan Embiid, Celtics yıldızı gibi bir maçta 5-20 şut isabetiyle oynama lüksüne sahip olmadığını, çünkü bunun 76ers için büyük bir mağlubiyetle sonuçlanacağını açıkladı:

"Ona da aynı şeyi söyledim. Ben 5-20'yle oynasam, fark yeriz."

Bu sezon şampiyonluğa ulaşan Tatum, geçtiğimiz sezon 26,9 sayı, 8,1 ribaund ve 4,9 asist ortalamalarıyla All-NBA ilk kadrosuna seçilmişti.

Embiid yılın büyük bölümünü sakat geçirmiş, ancak oynadığı 39 maçta 34.7 sayı, 11.0 ribaund ve 5.6 asist ortalamaları yakalamıştı ve bu sakatlandığı süreye kadar ligin MVP ödülü adaylığı yarışında birinci sırada yer almıştı.

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