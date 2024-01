Philadelphia 76ers'ın süperstarı Joel Embiid, geçtiğimiz gece San Antonio Sprus'e karşı 70 sayı atarak efsanevi oyuncu Wilt Chamberlain'ın 76ers rekorunu kırmayı başardı.



Sixers'ın Spurs'ü 133-123 mağlup etmesine öncülük eden Embiid, NBA tarihinde bir maçta 70 sayı atan dokuzuncu oyuncu olduktan sonra, Chamberlain ile aynı cümlede yer almanın "harika" olduğunu söyledi.



Karşılaşmayı 70 sayı, 18 ribaund ve 5 asistle tamamlayarak, NBA tarihinde daha önce ortaya koyulmamış bir performans sergilemeyi başaran Embiid, maç sonrası şu açıklamalarda bulundu:



"Açıkçası, Wilt bu ligin ve genel olarak basketbolun tarihinde her şeyi başarmış biri. Yani aynı cümlede anılabilmek çok güzel. Benim için harika bir geceydi. Elim çok sıcaktı. Daha önce de dediğim gibi, takım arkadaşlarım hiç bencil oyuncular değiller ve onlar bana topu vermeye devam ettikçe, ben de bitirme konusunda üstüme düşeni yaptım."



76ers koçu Nick Nurse, Embiid'in performansıyla ilgili şu şekilde konuştu:



"Kaç sayı attığı sanırım bana üçüncü çeyreğin başlarında dank etmişti. İkinci yarının ilk dakikasında bir yerde basket faul yaptırmıştı galiba ve ben de o sırada 'Bir saniye, 37-38 sayı atmış bile. Yuh, daha ikinci yarıyı oynayacağız!' dediğimi hatırlıyorum."



"JOEL'İ HAFİFE ALMAYIN"



Maçta 18 sayı ve 8 asist kaydeden Tyrese Maxey, takım arkadaşı hakkında şunları söyledi:



"Harika bir oyuncu. Herkese söylüyorum, bu adamı hafife almamamız lazım. Sadece takım arkadaşları veya organizasyon olarak değil, basketbol seven biri olarak. Philadelphia taraftarı olmasanız bile, sadece basketbolu seven biriyseniz, Jo'yu hafife almamanız gerekir. Şu aralar çok özel oynuyor.



Üstelik bunu sadece turnikelerle ya da üçlük atarak yapmıyor, her şeyi yapıyor. Serbest atış da sokuyor. Sahada çok şey yapıyor. Ve asıl önemlisi, sahanın öbür tarafında savunmanın da merkezinde yer alıyor. Savunma yaparken asla pozisyon seçmiyor. Yani biz onu takdir ediyoruz ve herkesin de onu takdir etmesi gerekiyor."



İşte Embiid'in geceye damgasını vuran müthiş performansı: