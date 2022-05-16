Elneny: 'Arsenal, kal diyene kadar bekleyeceğim'

Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in orta saha oyuncusu Muhammed Elneny, geleceğine dair konuştu.



Arsenal ile sözleşmesinin sonuna gelen Mısırlı futbolcu, "Daha önde de söyledim, Arsenal benim ailem ancak sözleşme kararı sadece bana bağlı değil. Arsenal, bana 'kal' diyene kadar bekleyeceğim" diye konuştu.



"ARSENAL'İ BEKLEYECEĞİM"



"Arsenal'e transfer olduğumdan bu yana kendimi bir ailede hissettim" diyen tecrübeli futbolcu, "Arsenal'de gerçekten çok iyi çalışıyoruz, harika bir kulüp" dedi.



"BEN İŞİMİ YAPIYORUM"



Takımda son dönemde oynaması ve katkısı sorulan 29 yaşındaki futbolcu, "Ben işimi yapıyorum, Mikel Arteta'nın işini yapmasına izin veriyorum, ona ve kararlarına saygı duyuyorum. Mikel, her zaman takım için doğru olanı yapar, buna inanıyorum. Daha önce orta sahada Thomas Partey ve Granit Xhaka oynadı ve işlerini iyi yaptılar, bunun için konuşulacak bir şey yok, bunu anlayabiliyorum. Ben, hazır olmam gerektiğini biliyordum, takım olarak olarak çalışıyoruz ve futbolda her şey bir saniyede değişebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Elneny, son olarak, "Aniden oynamaya başladığınızda, taraftarlar sizi sahada gördüğünde, iyi oynadığınızı hissettiğinizde ve kazandığınızda sizin için işlerin iyi anlamda değiştiğini hissediyorsunuz. İnsanlar, benim ne kadar çalıştığımı görüyorlar ve hakkımda iyi bir şey duyduğumda gerçekten gurur duyuyorum" açıklamasını yaptı.



İngiliz basını, geçtiğimiz günlerde Arsenal'in sözleşmesi biten Elneny ile yeni kontrat imzalayacağını öne sürmüştü. 2019-2020 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen 29 yaşındaki futbolcunun adı bir süredir Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş ile anılıyor.





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