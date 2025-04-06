Eljif Elmas'ın golü Torino'ya yetmedi

İtalya Serie A'nın 31. hafta maçında Torino, sahasında Hellas Verona ile 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Eljif Elmas'ın golü Torino'ya yetmedi
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06 Nisan 2025 17:59
Son güncelleme 06 Nisan 2025 18:03

İtalya Serie A'nın 31. hafta karşılaşmasında Torino, Hellas Verona'yı ağırladı.

Olimpico Grande Torino Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Hellas Verona'nın golünü dakika 64'te Amin Sarr kaydetti. Torino'ya beraberliği getiren golü ise dakika 67'de Eljif Elmas attı.

Torino formasıyla mücadeleye ilk 11'de başlayan Kuzey Makedonyalı oyuncu Eljif Elmas, 90 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Torino forması giyen Samuele Ricci, 86. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Paolo Vanoli'nin ekibi Torino, ligde yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Bu sonucun ardından Torino, puanını 40 yaptı. Hellas Verona ise puanını 31'e yükseltti.

İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Torino, Como deplasmanına gidecek. Hellas Verona, Genoa'yı konuk edecek.

 

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