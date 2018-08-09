Elazığspor'da iki transfer açıklandı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor, orta saha oyuncusu Kadir Bekmezci ve sağ bek oyuncusu Orhan Şam'ı kadrosuna kattı.Kulüpten yapılan açıklamada, bordo-beyazlı ekibin deplasmanda cumartesi günü oynanacak Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü bildirildi.Yeni sezona sayılı günler kala transfer çalışmalarına da ağırlık verildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda daha önce kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle sözleşmelerini fesheden Kadir Bekmezci ve Orhan Şam ile yeniden anlaşma sağlandığı kaydedildi.Açıklamada, her iki oyuncu ile 2'şer yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.