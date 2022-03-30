Elayis Tavşan, ilk maçında yıldızlaştı

Türk asıllı Elayis Tavşan, Hollanda U21 formasıyla çıktığı ilk maçta yıldızlaştı.



Hollanda U21 Milli Takımı ile İsviçre U21 Milli Takımı'nın karşı karşıya geldiği maçta ilk kez forma giyen Elayis Tavşan, attığı iki golle maça damga vuran isim oldu.



Maçın 69. dakikasında oyuna giren Tavşan, 76 ve 79. dakikalarda attığı gollerle Hollanda'ya galibiyeti getirdi. Elayis Tavşan U16 döneminden bu yana Hollanda adına forma giyerken bu sezon Hollanda Ligi'nde gösterdiği performansı taçlandırmış oldu.



Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu'nda Hollanda, bu galibiyetle 17 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu.





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