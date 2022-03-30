Elayis Tavşan, ilk maçında yıldızlaştı

Türk asıllı 20 yaşındaki oyuncu Elayis Tavşan, Hollanda U21 Milli Takımı ile çıktığı ilk maçta attığı 2 golle yıldızlaştı.

, Fotoğraf; Instagram
Abone Ol
Elayis Tavşan, ilk maçında yıldızlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
30 Mart 2022 00:26
Türk asıllı Elayis Tavşan, Hollanda U21 formasıyla çıktığı ilk maçta yıldızlaştı.

Hollanda U21 Milli Takımı ile İsviçre U21 Milli Takımı'nın karşı karşıya geldiği maçta ilk kez forma giyen Elayis Tavşan, attığı iki golle maça damga vuran isim oldu.

Maçın 69. dakikasında oyuna giren Tavşan, 76 ve 79. dakikalarda attığı gollerle Hollanda'ya galibiyeti getirdi. Elayis Tavşan U16 döneminden bu yana Hollanda adına forma giyerken bu sezon Hollanda Ligi'nde gösterdiği performansı taçlandırmış oldu.

Avrupa U21 Şampiyonası Eleme Grubu'nda Hollanda, bu galibiyetle 17 puana yükselerek ikinci sıradaki yerini korudu.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.