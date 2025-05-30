Elan Ricardo'dan Beşiktaş taraftarına çağrı!

Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında kadroda düşünülüp düşünülmeyeceği merak edilen isimlerden biri olan Elan Ricardo'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç futbolcu, "Merak etmeyin, neler yapabildiğimi yakında göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Ricardo'nun bu sözleri, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, oyuncunun yeni sezonda kendisini kanıtlamak için hazırlandığı yorumları yapıldı.
İşte o paylaşım;
Sosyal medya hesabından açıklama yapan genç futbolcu, "Merak etmeyin, neler yapabildiğimi yakında göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Ricardo'nun bu sözleri, taraftarlar arasında heyecan yaratırken, oyuncunun yeni sezonda kendisini kanıtlamak için hazırlandığı yorumları yapıldı.
İşte o paylaşım;
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